Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu! Motosikletiyle kamyona arkadan böyle çarptı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:04
02:13
Yılın merakla beklenen korku filmi "Şeytan Kapanı" 28 Ekim'de vizyonda 24.10.2022 | 11:34
02:11
Fetih Müzesi’ne “Deli” oldular 29.11.2018 | 18:45
00:59
Organize İşler 2'den ilk teaserı yayınlandı! 04.10.2018 | 22:15
01:51
Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, A Haber'e konuştu 29.09.2018 | 20:00
05:44
Sunal ailesi telif haklarıyla ilgili davaları Anayasa Mahkemesine taşıyor 19.09.2018 | 22:24
Aile İşi 1. Bölüm (Fragman) 13.02.2016 | 17:10
Ali Kundilli filminin klibi 28.01.2015 | 11:26
Jagon filminin kamera arkası nefes kesti 29.12.2014 | 16:57
Son Umut filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi 06.12.2014 | 10:25
Abdulhamit Güler vizyona giren filmleri değerlendirdi 06.12.2014 | 10:01
Abdulhamit Güler haftanın filmlerini değerlendirdi 28.11.2014 | 09:42
Deliha filminin fragmanı 16.10.2014 | 11:10
Açık Pencereler filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:51
Dabbe: Zehr-i Cin filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:50
Arabani filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:47
Kim Takar filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:46
Sokak Dansı 5: Rüya Takımı 11.09.2014 | 16:46
Derin Kabus filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:45
Hedefteki Adam filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:43
Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç sürücüsünün evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözlem altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Manavgat'ta ağabeyiyle birlikte yaşayan ve Side'deki 5 yıldızlı bir otelde çalışan 26 yaşındaki Emre Demir'in evlilik hazırlığı yaptığı, kısa süre önce de kendi evine taşındığı öğrenildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüjdeki çalışma gereği yolun sol şeridinde park halinde bekleyen kamyonu fark eden motosiklet sürücüsünün, frene bastığı ancak buna karşın duramayıp kamyona çarparak yola savrulması yer aldı.