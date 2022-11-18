Video Sinema Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video
Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video

Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video

18.11.2022 | 11:08

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Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası sonbaharda eşsiz doğa manzarası ile hayran bırakıyor.

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Yeşilırmak Havzası üzerinde bulunan Harami yaylası yaz-kış doğa manzarası ile görenleri etkiliyor. İsmi ile dikkat çeken yaylada sararak dökülen yapraklar eşsiz doğa manzarası oluşturuyor. Almus'a giden yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği mekan fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. 832 rakımlı yayla şehir hayatından biraz olsun uzaklaşmak isteyen vatandaşların gözde mekanları arasında yer alıyor.

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