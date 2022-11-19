İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme! | Video

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesi tamamlanan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılardan önceki gün Azez’de yakalanan PKK/YPG üyesi ‘Hüsam’ kod adlı teröristin sorgusunun emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
ÖNCEKİ GÜN TÜRK POLİS TEŞKİLATI
Öte yandan gözaltına alınanlar arasında önceki gün Suriye'nin Azez kentinde yakalanan 'Hüsam' adlı PKK/YPG üyesinin de bulunduğu ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise emniyetteki ifadesinin tamamlanarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.