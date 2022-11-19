Video Sokağın Nabzı İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme! | Video
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme! | Video

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme! | Video

19.11.2022 | 14:24

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İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme! | Video 00:55
İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı olayı ile ilgili yeni gelişme! | Video 19.11.2022 | 14:24
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesi tamamlanan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılardan önceki gün Azez’de yakalanan PKK/YPG üyesi ‘Hüsam’ kod adlı teröristin sorgusunun emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve beraberindeki 16 PKK/YPG üyesi tutuklanmıştı. Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen T.A., S.G., M.E.Y., M.E.A, H.A., H.A., S.C. ve H. A/K H.A., olmak üzere toplam 8 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCEKİ GÜN TÜRK POLİS TEŞKİLATI
Öte yandan gözaltına alınanlar arasında önceki gün Suriye'nin Azez kentinde yakalanan 'Hüsam' adlı PKK/YPG üyesinin de bulunduğu ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise emniyetteki ifadesinin tamamlanarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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