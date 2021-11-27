Video Spor 25 yıl sonra maça giden Trabzonsporlu taraftarın galibiyet sevinci beğeni topladı
25 yıl sonra maça giden Trabzonsporlu taraftarın galibiyet sevinci beğeni topladı

25 yıl sonra maça giden Trabzonsporlu taraftarın galibiyet sevinci beğeni topladı

27.11.2021 | 13:23

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Bordo-mavili takımın taraftarı 55 yaşındaki Arif Sis, 1996 yılından sonra ilk defa gittiği Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki galibiyet sevinciyle renkli görüntüler oluşturdu.

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Süper Lig'de namağlup unvanıyla şampiyonluk yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor'da taraftarların galibiyet sevinçleri sosyal medyada ilgi görüyor.

Sosyal medyaya yansıyan galibiyet sevinçleriyle dikkati çeken taraftarlardan olan ve Trabzon'da yaşayan 55 yaşındaki Arif Sis, AA muhabirine, 1996 yılında bordo-mavili takımın kaçırdığı şampiyonluğun ardından bir daha maça gitmeme ve izlememe kararı aldığını söyledi.

Yakından takip ettiği takımına adeta küstüğünü ve o dönemin ardından zor zamanlar yaşadığını belirten Sis, "Trabzonspor histir, aşk ve sevdadır. Trabzonspor bir bütün olmuş, özleşmiştir. Tarifi yok. Bir hastalık gibi. Trabzonspor yüzünden kalp hastalığına bulaştık ve bende de stent bulunuyor." dedi.

Arif Sis, 1980 yılında 10 arkadaşıyla halen tribünlerde yer alan "Çılgınlar" grubunu kurduklarını anlatarak, "1996 yılından sonra tribünlere küstüm. Beni epey yıprattı ve o seneki son maçın ardından 5-6 ay sıkıntı yaşadık. Bütün hayallerimiz yıkılmıştı. Ancak şükürler olsun bugünleri de görüyoruz yavaş yavaş. Tahminim o sene, bu sene. 25 yıl üzerine deplasmandaki Beşiktaş maçını arkadaşımın evinde izledim. Oradaki 2-1'lik galibiyetin ardından kolbastı sevincimiz yeniden başladı." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor hayat ve oksijen gibi"

Beşiktaş galibiyetinin ardından Süper Lig'in 13. haftasındaki Gaziantep FK maçına gitme kararı aldığını dile getiren Sis, maçta yaşadıkları ve sosyal medyada beğeni toplayan görüntülere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Stada 25 yıl sonra gittim. Hiç böyle beklemiyordum. Stada girip merdivenlere çıkınca... O atmosfer çok farklı. Biz adeta Avni Aker Stadı'nda doğduk. Çocukluğum hep oralarda geçti. O taraftar, o alan, o saha değişik bir duygu. Bende epey bir heyecan yaptı. Maç 3-0 olduktan sonra beni oradan götürdüler. Yüzümü yıkadım, sevinçten ağladım. Trabzonspor heyecan verince kalktık ve oynamaya başladık. Trabzonspor hayat ve oksijen gibi. Memleketimizin sanayisi fazla yok. Trabzonspor iyiyse insanlar, moraller, yaşam iyi. Allah nasip eder de şampiyonluğu yaşatırsa, düşündüğümüz bir sürü şey var. Benim hayalimden, sahanın ortasında futbolcularla bir arada olmak geçiyor."

Arif Sis, takımın bundan sonraki maçlarını mutlaka takip edeceğini, tüm taraftarlardan sezon sonuna kadar destek olmalarını istedi.

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