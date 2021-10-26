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OTOMATİK OYNAT
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7 yaşındaki başarılı kalecinin hayali gerçek oldu 26.10.2021 | 21:42
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Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video 25.10.2021 | 14:14
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Alanyaspor yenilgisi sonrası Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki! 24.10.2021 | 22:37
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Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? 22.10.2021 | 00:06
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Sakaryaspor’un altyapısında file bekçiliği yapan ve örnek aldığı Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ile tanışmak isteyen 7 yaşındaki Ensar Eser Çakmakçı’nın hayali gerçek oldu. Muslera ile bir araya gelen ve yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan minik kaleci Çakmakçı, “En büyük hayalim Muslera ile tanışmaktı, formamı imzalattım. Onunla birlikte resimler çekildim ve sarıldım” dedi.