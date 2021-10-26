7 yaşındaki başarılı kalecinin hayali gerçek oldu

Sakaryaspor’un altyapısında file bekçiliği yapan ve örnek aldığı Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ile tanışmak isteyen 7 yaşındaki Ensar Eser Çakmakçı’nın hayali gerçek oldu. Muslera ile bir araya gelen ve yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan minik kaleci Çakmakçı, “En büyük hayalim Muslera ile tanışmaktı, formamı imzalattım. Onunla birlikte resimler çekildim ve sarıldım” dedi.