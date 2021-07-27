A. Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Emre Mor transferi hakkında açıklama!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a transfer açıklaması yaptı. Murat Sancak, Emre Mor'u daha önce transfer listelerine aldıklarını fakat daha sonra vazgeçtiklerini belirtirken "Emre Mor daha önce gündemimize geldi ama şu an ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.