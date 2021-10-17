Aaron Boupendza gollerine devam ediyor | Video

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Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza, Katar'da gollerine devam ediyor. Al Arabi forması giyen Gabonlu yıldız, Al Shamal'ı deplasmanda 3-1 yendikleri maçta durumu 2-0'a getiren bu golü kaydetti.
Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza, Katar'da gollerine devam ediyor. Al Arabi forması giyen Gabonlu yıldız, Al Shamal'ı deplasmanda 3-1 yendikleri maçta durumu 2-0'a getiren bu golü kaydetti.