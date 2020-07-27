Video Spor ABD'de Radamel Falcao çılgınlığı! Inter Miami taraftarları stat kapısına dayandı

ABD'de Radamel Falcao çılgınlığı! Inter Miami taraftarları stat kapısına dayandı

ABD'de Radamel Falcao çılgınlığı! Inter Miami taraftarları stat kapısına dayandı
27.07.2020 | 15:54

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David Beckham'ın sahip olduğu Amerika MLS ekibi Inter Miami'de Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun ismi gündemden düşmezken flaş bir olay yaşandı. 9 numaralı Falcao formalarını giyen Inter Miami'li taraftarlar, stat kapısına dayanarak besteler söyledi.

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