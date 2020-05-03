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OTOMATİK OYNAT
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Abdülkadir Ömür ayak tenisinde şov yaptı! 03.05.2020 | 16:33
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Roman Neustadter: İstanbul'u çok özledim 03.05.2020 | 16:10
02:01
Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı 03.05.2020 | 14:21
01:42
Alexander Sörloth: Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor 03.05.2020 | 13:59
00:46
Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor 03.05.2020 | 13:58
01:51
Mario Lemina: Melo gibi olmak istiyorum 03.05.2020 | 13:56
01:05:26
Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması! 03.05.2020 | 13:56
01:05
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm 03.05.2020 | 13:55
01:29
Ümit Özat'tan harika türkü performansı 03.05.2020 | 13:55
09:20
Dever Orgill: Boyd’un Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum 03.05.2020 | 00:32
01:52
İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum 02.05.2020 | 22:42
11:49
Dario Melnjak'tan Transfer Açıklaması 02.05.2020 | 17:27
04:08
Riva'da Süper Lig Zirvesi! Emre Kaplan Zirveye Dair Gelişmeleri Anlattı 02.05.2020 | 17:27
10:06
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 02.05.2020 | 17:18
15:18
00:44
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020 | 15:34
01:10
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
10:04
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
01:21
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
01:16
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 02.05.2020 | 15:29
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ayak tenisi oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.Corona virüsü sebebiyle çalışmalarını evinde sürdüren Ömür, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları sahada ayak tenisi oynadı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.Corona virüsü salgını sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ayak tenisi oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ömür, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları sahada ayak tenisi oynadı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.