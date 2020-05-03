Abdülkadir Ömür ayak tenisinde şov yaptı!

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ayak tenisi oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.Corona virüsü sebebiyle çalışmalarını evinde sürdüren Ömür, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları sahada ayak tenisi oynadı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Corona virüsü salgını sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ayak tenisi oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ömür, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları sahada ayak tenisi oynadı, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.