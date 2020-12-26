Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İlk yarı istediğimiz gibi gitti 2. golü yiyince oyundan kopukluklar başladı" dedi.