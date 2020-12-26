Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Arda eleştirilere yanıt verdi! 27.12.2020 | 10:18
00:59
Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı! 27.12.2020 | 09:36
01:23
Erman Toroğlu'ndan PFDK'nın Rafael kararına eleştiri! "Önü açılmıştır" 26.12.2020 | 23:42
10:49
03:45
Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı 26.12.2020 | 23:25
02:08
Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor 26.12.2020 | 23:23
01:48
Erman Toroğlu: Ömer Bayram futbol sahtekarı 26.12.2020 | 23:09
03:50
Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı 26.12.2020 | 22:37
00:49
Erman Toroğlu: Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor 26.12.2020 | 21:38
05:09
Abdurrahim Albayrak: Yüzde 100 penaltımız vardı 26.12.2020 | 21:20
00:38
Erman Toroğlu: Derbide gerilecek olan takım Galatasaray olur 26.12.2020 | 18:28
02:02
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeler! 26.12.2020 | 13:13
03:20
İşte derbi öncesi Galatasaray'daki son gelişmeler 26.12.2020 | 13:13
01:30
"Fatih Terim'in hayal ettiği forveti..." 26.12.2020 | 09:28
00:45
Galatasaray'dan Trabzonspor derbisi öncesi paylaşımı 26.12.2020 | 00:20
01:08
Serdar Sarıdağ: VAR çöpe atıldı 25.12.2020 | 22:33
01:00
Trabzonspor'dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım: Biz hazırız! 25.12.2020 | 20:29
04:42
Canlı yayında flaş açıklama! "Fatih Terim'in cezası 3 maça inecek" 25.12.2020 | 20:11
03:06
Galatasaray kafilesi Trabzon'da 25.12.2020 | 18:42
00:57
Trabzonspor'a Abdülkadir ve Ekuban'dan kötü haber! 25.12.2020 | 18:36
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İlk yarı istediğimiz gibi gitti 2. golü yiyince oyundan kopukluklar başladı" dedi.