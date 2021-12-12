Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi 12.12.2021 | 01:01
00:15
00:55
Trabzonspor, yeni transferi Jean Evrard Kouassi'yi böyle açıkladı | Video 10.12.2021 | 15:25
14:52
Pereira'dan Pelkas yorumu! "Zamana ihtiyacı var" 10.12.2021 | 00:07
02:36
02:36
Lazio Galatasaray maçı CANLI İZLE! Lazio GS maçı EXXEN ile canlı yayın izle 09.12.2021 | 17:33
02:33
08:52
Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın ve yeni hoca açıklaması | Video 09.12.2021 | 14:43
02:57
Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Sergen Yalçın iddiası | Video 09.12.2021 | 14:43
00:56
09:20
04:31
Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt! 08.12.2021 | 01:48
00:14
00:28
Kolombiya 2. Ligi'nde şike iddiası! | Video 06.12.2021 | 18:03
03:21
Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu 06.12.2021 | 14:56
00:54
Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil ve Nani tezahüratları | Video 06.12.2021 | 13:05
08:13
04:05
Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Fenerbahçe ruhunu ortaya koyduk" 06.12.2021 | 00:23
00:51
Futbolcular, hocalarını hastanelik etti! 05.12.2021 | 20:50
03:31
Antalyasporlu hentbolcuların müthiş geri dönüşünde saha karıştı | Video 05.12.2021 | 12:59
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.