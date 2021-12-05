Abdullah Avcı: Rekorlar kırılıyormuş, bakmıyorum! | Video

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Rekorlar kırılıyormuş, o oluyor bu oluyormuş, bakmıyorum. Hafta hafta bakıp bir 3 puan daha cebimize koyuyorum." dedi.