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OTOMATİK OYNAT
31:57
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Adam Stachowiak açıklaması 26.04.2020 | 21:00
01:01
Trabzonspor'dan Serdar Gürler'e kanca! 26.04.2020 | 15:10
03:01
Transfer piyasası değişecek 26.04.2020 | 14:51
00:12
‘Agüero’ ile gol kaçıran Agüero bakın nasıl tepki verdi 26.04.2020 | 14:50
00:39
Trabzonspor Rezan Çorlu'nun peşinde 26.04.2020 | 14:49
00:59
Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım 26.04.2020 | 14:49
01:01
Trabzonspor Serdar Gürler'i istiyor 26.04.2020 | 14:48
01:26
Abdullah Avcı: Teklifler aldım 26.04.2020 | 14:47
00:55
Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum 26.04.2020 | 14:47
00:51
Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım iddiası 26.04.2020 | 14:46
01:41
Galatasaray'da feda krizi 26.04.2020 | 14:46
00:37
Galatasaray'da Marcao'ya indirim olmayacak 26.04.2020 | 14:45
00:46
Emre Belözoğlu: Bu günleri el birliğiyle aşacağız 26.04.2020 | 14:45
01:00
Stephen Appiah yaşlanmıyor! 26.04.2020 | 11:50
00:09
Naci Ünüvar karantinada şov yaptı 26.04.2020 | 01:28
00:12
‘Agüero’ ile gol kaçıran Sergio Agüero'dan eğlendiren görünüler 26.04.2020 | 00:55
07:30
Futbola ne zaman dönecek? Veli Kavlak açıkladı 25.04.2020 | 23:24
01:03
Semih Kaya'dan müthiş türkü performans! 25.04.2020 | 21:38
08:13
Erman Toroğlu'ndan flaş tescil yorumu 25.04.2020 | 19:59
01:40
Mehmet Sepil: Maçlar 12 Haziran'da başlayabilir 25.04.2020 | 14:51
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, transfer teklifleri aldığını açıkladı. NTV'ye konuşan Avcı, siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı süreci anlattı.