Abdullah Avcı'dan Roma sözleri: Patricio'yu geçemedik

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UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 2-1'in rövanşında İtalya'da 3-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, " Oyunumuzun karşılığını iki maçta da skor olarak alamadığımız bir deneyim kazandık. Birçok pozisyona girdik ama Rui Patrico'yu geçemedik." dedi.