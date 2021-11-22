Video Spor Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Henüz bir şey kazanmadık..."
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması!

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması! "Henüz bir şey kazanmadık..."

22.11.2021 | 23:58

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedefledikleri yolda parça parça gittiklerini belirterek, daha hiç bir şey kazanmadıklarını söyledi.

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