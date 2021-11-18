Video Spor Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: "Horonu beraber oynayacağız" | Video
Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj:

Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: "Horonu beraber oynayacağız" | Video

18.11.2021 | 16:06

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Avcı, "Taraftarlarımızdan Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, bizimle beraber defans yapsınlar. Özellikle yerel oyuncularımız düştüklerinde onları kaldırsınlar. Horonu beraber oynayacağız” dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından bordo-mavili kulüpte 1 yılını dolduran Avcı için TSYD Trabzon Şubesi tarafından pasta kesildi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Avcı, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor formasyona devam ediyor. Atıyor, devam ediyor. Bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" şeklinde konuştu.

Gaziantep FK maçında tribünlerin tamamen dolmasını isteyen Avcı, "Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum yapacak. Tatlı baskıyı rakibe yapacak. Bunu başarıyor taraftar. Horonu beraber oynayacağız. Golü yedik devam ediyoruz yanındaki düşüyor kaldırıyor. Arkadaşı hata yapıyor diğeri kaldırıyor. Ben bunu istiyorum ve onlar da yapıyor. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz" diye konuştu.

Avcı, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Anında neler yapabiliriz. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Ben anında daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz ona odaklanıyorum. Bugün bu güncel oyunu geliştirmek ve kazanabilmeye odaklanıyorum. Taraftarlarımızdan bütün tribünleri doldurmalarını istiyorum. Bizle beraber oynayacaklar, hücumda da coşkulu olabiliriz."

Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini ve bunu gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini de belirterek, "Taraftar bizim için güç. Bu gücü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için izlenebilen, keyif veren bir takım Trabzonspor. Hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız" dedi.

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