Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı! Başkan Murat Sancak'tan flaş Balotelli açıklaması | Video

Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Samet Aybaba, bu sezon takımın başında üç resmi maça çıkmıştı. Çukurova temsilcisi bu maçlardan üç puan alamadı. Aybaba, takımın yeni transferleri Balotelli ile Belhanda'yı eleştirmişti. Başkan Murat Sancak, A Spor yayınında Balotelli'nin üç maç üst üste oyundan alınmasının doğru olmadığını ifade etti.