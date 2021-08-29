Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı! Başkan Murat Sancak'tan flaş Balotelli açıklaması | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
03:00
Trabzonspor taraftarından, takımına coşkulu uğurlama | Video 29.08.2021 | 12:57
00:32
03:42
03:29
05:24
00:29
00:45
Cristiano Ronaldo Juventus taraftarına böyle veda etti! 27.08.2021 | 21:18
05:35
08:30
Ali Koç'tan Muhammed Gümüşkaya itirafı! '10 takım birden istedi...' 27.08.2021 | 15:17
04:48
04:48
01:55
Marius Sumudica'ya büyük şok! Cluj tesislerine alınmadı... 27.08.2021 | 11:21
00:24
Gedson Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı? 27.08.2021 | 01:36
22:39
Fatih Terim'den Randers maçı sonrası Gedson ve Halil sözleri! 27.08.2021 | 00:21
03:45
Jose Mourinho: Trabzonspor böyle bir turnuvada oynamamalı 26.08.2021 | 22:46
03:13
Abdullah Avcı: Konferans Ligi'nin üzerinde bir takımla oynadık 26.08.2021 | 22:45
00:56
13:10
Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Samet Aybaba, bu sezon takımın başında üç resmi maça çıkmıştı. Çukurova temsilcisi bu maçlardan üç puan alamadı. Aybaba, takımın yeni transferleri Balotelli ile Belhanda'yı eleştirmişti. Başkan Murat Sancak, A Spor yayınında Balotelli'nin üç maç üst üste oyundan alınmasının doğru olmadığını ifade etti.