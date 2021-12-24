Ahmet Ağaoğlu: 300 milyon liralık sözün yerine getilmesini talep ediyoruz

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Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu toplantıdan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak, Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik. TFF’nin, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı. Sayın Başkan Nihat Özdemir’in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz." dedi. | Süper Lig haberleri