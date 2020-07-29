Ahmet Ağaoğlu: Umarım kupayı kazanan Trabzonspor olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi açıklamalar yaptı. Başkan Ağaoğlu, "Umarım kupayı kazanan Trabzonspor olur" ifadelerini kullandı.