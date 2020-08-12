Ahmet Ağaoğlu'dan harcama limiti sözleri
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Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, "Limitler dahilinde kalmaya çalışıyoruz. Hesabımızı kitabımızı yıl içerisinde yapmıştık. Kadromuzun maliyeti ve aldığımız oyunculara yaptığımız ödemeler belli." şeklinde konuştu.