Video Spor Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın sokağa atılacak parası yok

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın sokağa atılacak parası yok

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın sokağa atılacak parası yok
04.08.2020 | 14:17

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalsalar dahi transfer politikasını değiştirmeyeceklerini söyledi. Çebi, "Beşiktaş'ın sokağa atılacak parası yok" ifadesini kullandı.

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