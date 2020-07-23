Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı uçururum
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:02
Trabzonspor'da öncelik Abdullah Avcı 23.07.2020 | 17:56
01:54
Trabzonspor'un son 9 sezonluk başarı hesabı 23.07.2020 | 17:56
01:30
Kerem Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı 23.07.2020 | 17:55
00:56
Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar mucize olmazsa ayrılacak 23.07.2020 | 17:55
00:57
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza 23.07.2020 | 17:55
01:21
Fenerbahçe'de gözler yeni haftada 23.07.2020 | 17:55
00:45
Fenerbahçe'den Osayi'ye 2.5 milyon Euro 23.07.2020 | 17:55
03:15
Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı uçururum 23.07.2020 | 17:54
04:05
Beşiktaş Belçikalı yıldız Anas Tahiri için teklif yaptı 23.07.2020 | 17:44
01:49
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da! 23.07.2020 | 17:35
01:54
Spor camiasından 'Kadına Şiddete Hayır' mesajları 23.07.2020 | 16:54
00:56
Nevzat Dindar: Belhanda ve Feghouli ile yollar ayrılacak 23.07.2020 | 14:57
00:54
GOL | Turgutluspor 2-1 Esenler Erokspor 22.07.2020 | 23:59
00:56
GOL | Turgutluspor 1-1 Esenler Erokspor 22.07.2020 | 23:57
01:10
GOL | Turgutluspor 0-1 Esenler Erokspor 22.07.2020 | 23:37
01:59
GOL | Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka 22.07.2020 | 21:21
03:49
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray ile anılmak gurur verici 22.07.2020 | 19:16
00:55
Volkan Demir: Tolga Ciğerci 1 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek 22.07.2020 | 19:00
03:46
Burak Yılmaz'ın yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı 22.07.2020 | 19:00
02:00
Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim toplantı yaptı 22.07.2020 | 18:55
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asist Analiz'de gündemi değerlendirdi. Siyah-beyazlı kulübün yaşadığı sorunları dile getiren Çebi, "Bana zaman tanınırsa Beşiktaş'ı uçururum" diye konuştu.