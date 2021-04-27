Ahmet Nur Çebi'den olay gönderme! "Herkes karşımızda"

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, Trabzon'a geldi. Takımla birlikte Rize'ye geçecek olan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarlar bizim için kıymetli. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. Hatay karşımızda, Rize karşımızda." ifadelerini kullandı.