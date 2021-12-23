Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli açıklaması! Yola devam edilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirdi. Öte yandan Çebi, Önder Karaveli hakkındaki kararını açıkladı.