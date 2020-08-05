Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe birden fazla transferi açıklayacak
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Oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırırken, sarı-lacivertli kulübün birden fazla transferi açıklayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, Fenerbahçe'nin birden fazla transfer açıklayacağını duyurdu.