Ahmet Selim Kul: Mamadou Fofana Fenerbahçe'ye önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper bölgesi için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Daha önce Alanyaspor'da forma giyen Mamadou Fofana Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertliler, Juan Jesus ve Steven Caulker ile de ilgileniyor" şeklinde konuştu.