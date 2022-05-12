Video Spor Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı | Video
Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı | Video

Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı | Video

12.05.2022 | 14:12

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Mersin’de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları, Trabzonspor’un şampiyonluğunu horon teperek kutladı.

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Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonundaki birinciliği, sadece Karadeniz'de değil tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Binlerce Karadenizlinin çalıştığı, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de görev alan kulübün taraftarları da bu coşkuyu paylaşanlar arasında yer aldı. Yüzlerce işçi, vardiya arasında, inşaat yönetiminin izniyle sahada büyük bir Trabzonspor pankartı açtı ve kulüplerini desteklemek için bayraklar sallayıp, tezahüratlar yaptı. Marşlar söyleyip, dans eden işçiler sayesinde inşaat alanı kısa süreliğine Trabzonspor'un renkleri olan bordo-maviye büründü.

Taraftarlar, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh tarafından karşılandı. Sahada toplanan bordo-mavililere hitap eden Butckikh, "Trabzonspor ve tüm taraftarlarını kutlar, uzun zamandır beklenen şampiyonluk için tebrik ederiz. Bugün Akkuyu NGS inşaatçılarından oluşan büyük bir dost ekip, Türkiye'nin en güçlü futbol takımını tebrik ediyor. Sevgili inşaatçılar, biz büyük bir aileyiz, ünlü ve sevilen bir futbol kulübünün, NGS sahasında şampiyonluk sevincini paylaşmak hepimiz için mutluluk verici" dedi.

Sergey Butckikh, taraftarların şampiyonluk ruhunu hissetmesi için şampiyon Trabzonspor takımının oyuncularının imzalarını taşıyan ve sahaya özel olarak teslim edilen bir topu da işçilere verdi.

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