Video Spor Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı

Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı

Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
19.02.2020 | 17:37

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında hakem hatalarından dert yandı. "Bizim lehimize de hakem hataları yapıldı" diyen Koç, "Ligin başından beri baktığımızda aleyhimize yapılan hatalardan dolayı 14-15 puan kaybettik. Bu puanların yarısını ekleseniz puan tablosu bambaşka olurdu" şeklinde konuştu.

Ali Koç, sarı-lacivertli takıma karşı yaşanan hataların sistematik olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı bariz hataların sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır. Bizim lehimize ne yapıldı diye baktık. Burada bizim sahamızda oynanan Ankaragücü maçında 2-1 kazandığımız müsabakada attığımız ilk gol Zanka'nın golü aut olması lazım ama korner verdi. Bu pozisyonlara baktığımız zaman oynadığımız futboldan bağımsız baktığımız zaman 14-15 puandan bahsediyoruz. Yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Alanyaspor maçı bardağı taşıran damla oldu derken Ankaragücü maçını nasıl tanımlarız bilemiyorum. Bu işlerin birde saha dışı yaşananları var. Federasyonumuzu yönetimiyle kurullarıyla aldıkları kararlarla şampiyonluk mücadelemizde sadece bizi zayıflatmakla kalmamış, tüm ligin gidişatını yarışın tamamını kökünden etkilemişti. Bu etki ilerledikçe daha da artacak" diye konuştu.

"MÜJDAT YETKİNER, ALLAH BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"
Fenerbahçe'de efsane olmuş Müjdat Yetkiner'in propaganda amaçlı şeyler söylemesi... Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Camiamızın şu günlerde bilhassa iletişim konusunda desteğe ihtiyacı var. Bunlar tesadüfen söylenen şeyler değil. Her türlü desteğe ihtiyacımız var, destek olmayacaklara da köstek olmayın diyorum.

ESKİ FENERBAHÇELİ FUTBOLCU MÜJDAT YETKİNER'İN MESAJLARI İFŞA OLDU! MÜJDAR YETKİNER'İN MESAJLARI CANLI YAYINDA...

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