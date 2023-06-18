Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı "Fenerbahçe camiasını bilen bir Türk hoca" | Video

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili konuştu. Başkan Koç, "Türkiye'yi bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamamızın risk taşıdığına karar verdik. Yeni sezon için camiamızı iyi bilen bir Türk hoca olacak.'' dedi.