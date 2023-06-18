Video Spor Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı "Fenerbahçe camiasını bilen bir Türk hoca" | Video
Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı

Ali Koç yeni teknik direktörü açıkladı "Fenerbahçe camiasını bilen bir Türk hoca" | Video

18.06.2023 | 10:07

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili konuştu. Başkan Koç, "Türkiye'yi bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamamızın risk taşıdığına karar verdik. Yeni sezon için camiamızı iyi bilen bir Türk hoca olacak.'' dedi.

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