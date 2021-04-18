Ali Koç'tan hakem Ümit Öztürk'e sert eleştiri!
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçının ardından maçın VAR hakemi Ümit Öztürk'e sert eleştirilerde bulundu. Ali Koç, "Ümit Öztürk'ün hakemlik yaptığı maçlarda zorluk yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işini zorlaştırdı." dedi.