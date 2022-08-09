Video Spor Ali Koç'tan penaltı tepkisi! "90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister"
Ali Koç'tan penaltı tepkisi!

Ali Koç'tan penaltı tepkisi! "90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister"

09.08.2022 | 01:36

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Ümraniyespor'un kazandığı penaltıya büyük tepki gösterdi.

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