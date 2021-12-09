Video Spor "Allahım Brezilya mı!" Altınordu Ankara Futbol Okulu gençlerinden Tiki-Taka resitali | Video

"Allahım Brezilya mı!" Altınordu Ankara Futbol Okulu gençlerinden Tiki-Taka resitali | Video

09.12.2021 | 10:07

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Altınordu Futbol Kulübü, Ankara Futbol Okulunun tiki-taka resitalini paylaştı. İşte o muhteşem görüntüler.

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