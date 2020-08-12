Almanya Bundesliga takımı FC Köln'den formasındaki cami silüetine kızan taraftarına flaş cevap | Video
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Almanya Bundesliga takımlarından FC Köln, deplasmanda giyeceği yeni formanın üzerindeki şehir siluetinde bir caminin de görünmesini eleştiren İslam karşıtı üyenin kulüp üyeliğinden ayrılma talebini onayladı. Bundesliga takımı FC Köln sosyal medya hesabından ırkçı İslam düşmanı taraftarına "Güle güle" dedi.