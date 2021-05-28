Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı
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A Milli Takım EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Altay, yapmış oluduğu açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını ifade ederken, Halil ise A Milli Takım ile çıktığı ilk resmi maçta çok büyük bir heyecan ve gurur yaşadığını söyledi.