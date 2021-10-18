Video Spor Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

18.10.2021 | 10:37

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Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından taraftara seslendi. Sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Altay Bayındır, tüm taraftara teşekkür etti.

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