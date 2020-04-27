Video Spor Altaylı Özgür Özkaya'dan örnek davranış

Altaylı Özgür Özkaya'dan örnek davranış

Altaylı Özgür Özkaya'dan örnek davranış
27.04.2020 | 17:05
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da takım kaptanı Özgür Özkaya, yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle, evinden çıkamayan 92 yaşındaki taraftar Mehmet Ali Çıracı'yı telefonla arayarak moral verdi.

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