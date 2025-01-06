Video Spor Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video
Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video

Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video

06.01.2025 | 13:40

Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası, iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Yeşil saha bir anda boks ringine döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde Atıcılar Stadyumunda meydana geldi. Amatör ligde karşı karşıya gelen iki takım başlama vuruşunun başlamasıyla maça başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında artan tansiyon sonrası tartışmaya başlayan oyuncular bir anda yeşil sahaları boks ringine çevirdi. Taraftarında kavgaya dahil olmasıyla görevliler zor anlar yaşarken, olay yerine polis sevk edildi. Kavga anı ise amatör kameraya anbean yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video 02:37
Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video 06.01.2025 | 13:40
Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video 11:10
Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video 06.01.2025 | 13:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum | Video 04:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum" | Video 06.01.2025 | 08:41
Çaykur Rizespor’lu Jurecka’nın berberi ’VAR’a gidiyor | Video 01:42
Çaykur Rizespor'lu Jurecka'nın berberi 'VAR'a gidiyor | Video 05.01.2025 | 12:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 08:04
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 05.01.2025 | 08:33
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 02:05
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 31.12.2024 | 09:50
Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı: Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız | Video 04:28
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı: "Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" | Video 30.12.2024 | 08:48
Serdal Adalı: Karşınızda Beşiktaş’la yatıp, Beşiktaş’la kalkan bir başkan olacak | Video 11:41
Serdal Adalı: "Karşınızda Beşiktaş'la yatıp, Beşiktaş'la kalkan bir başkan olacak" | Video 29.12.2024 | 12:24
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim’i resmen açıkladı | Video 01:58
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı | Video 27.12.2024 | 14:33
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 01:57
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 26.12.2024 | 15:51
Volkan Demirel: Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş’ten dilemiyorum | Video 02:05
Volkan Demirel: "Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş'ten dilemiyorum" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş: Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım | Video 16:33
Şenol Güneş: "Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor’un sorusunu yanıtladı! | Video 02:04
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video 17.12.2024 | 09:16
Ertuğrul Doğan’dan maç sonrası sert açıklamalar: Rezillik bitmiyor | Video 00:24
Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert açıklamalar: "Rezillik bitmiyor" | Video 17.12.2024 | 08:51
Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılacak. Fenerbahçe süre istedi | Video 01:54
Hacıosmanoğlu: "Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak. Fenerbahçe süre istedi" | Video 16.12.2024 | 12:51
Jose Mourinho’dan Becao ve Livakovic açıklaması | Video 05:18
Jose Mourinho'dan Becao ve Livakovic açıklaması | Video 16.12.2024 | 08:42
Jose Mourinho: Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız | Video 10:37
Jose Mourinho: “Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız” | Video 12.12.2024 | 08:35
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum | Video 39:32
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum" | Video 10.12.2024 | 15:40
TVF Başkanı Üstündağ’dan, Ertuğrul Doğan’a çağrı: Trabzonspor voleybol takımını kur | Video 00:51
TVF Başkanı Üstündağ'dan, Ertuğrul Doğan'a çağrı: "Trabzonspor voleybol takımını kur" | Video 10.12.2024 | 15:12
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu 15:36
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu 10.12.2024 | 12:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA