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Amatör Lig’de yumruklar havada uçuştu | Video 13.11.2022 | 12:17
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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Umut Bozok'tan transfer itirafı 10.11.2022 | 13:14
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İlhan Palut, Beşiktaş'tan teklif aldı mı? | Video 10.11.2022 | 10:56
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Dursun Özbek, Icardi transferi hakkında konuştu | Video 09.11.2022 | 15:54
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Gol yiyen rakibini teselli etti! 09.11.2022 | 15:02
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Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar | Video 09.11.2022 | 12:04
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Bakan Kasapoğlu: "Yeni hedeflerle yola devam ediyoruz" | Video 09.11.2022 | 11:32
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Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video 09.11.2022 | 10:12
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Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu CANLI YAYIN 09.11.2022 | 08:42
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Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video 08.11.2022 | 10:18
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TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
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TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
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Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video 07.11.2022 | 09:52
Sakarya’da Süper Amatör Lig’de oynanan müsabakada son düdüğün ardından olaylar çıktı. Yeşil sahanın adeta boks ringinde dönüştüğü anlar ise saniye saniye kaydedildi.