Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi | Video

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Bölgesel Amatör Lig’de karşılaşan Kastamonu İl Özel İdare KHS ve Taşköprüspor takımlarının oyuncuları, son düdüğün çalmasının ardından birbirine girdi. Çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi.