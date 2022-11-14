Video Spor Amatör maçta hakeme saldırı | Video
Amatör maçta hakeme saldırı | Video

Amatör maçta hakeme saldırı | Video

14.11.2022 | 12:35

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Bağcılar'da amatör lig maçında yan hakem Mehmet Burak Arıcan dakikalarca darbedildi.

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Olay, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı'ndaki 1. Amatör Lig 5. grup maçında meydana geldi. Bağcılar Gençlergücü, Karadolapspor'u konuk etti. Maçta Mehmet Burak Arıcan, Hasan Ural ve Enes Bilici hakem olarak görev yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular yan hakemin Mehmet Burak Arıcan'ın üstüne yürüdü. Sözlü tartışmanın ardından futbolcular ve taraftarlar hakemi darp etmeye başladı. Dakikalarca darbedilen hakemin yardımına diğer hakemler yetişti. Hakemin dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, hakem Mehmet Burak Arıcan şikâyetçi oldu.

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