Video Spor Amatör maçta kavga! İki takım maç sonrası birbirine girdi | Video
Amatör maçta kavga! İki takım maç sonrası birbirine girdi | Video

Amatör maçta kavga! İki takım maç sonrası birbirine girdi | Video

27.03.2023 | 10:40

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’de Perşembe Belediyespor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada skor 2-2’lik skorla tamamlanırken karşılaşma sonunda stat dışında olaylar çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aytunç Topaloğlu sezonu Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de Perşembe Belediyepor, kendi sahasında Çaycumaspor ile karşılaştı. Karşılaşmada ilk golü Perşembe Belediyespor atarak 1-0 öne geçti. Maçın 64. Çaycumaspor'da Gökhan Ayarcı durumu eşitleyerek beraberliği yakaladı. Maçın 73. dakikasında Perşembe Belediyespor rakip kaleye attığı gol ile 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın sonlarına doğru her iki takımdan futbolculara hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu. Konuk ve ev sahibi takımlardan iki futbolcu karılaşmanın sonlarına doğru 10 kişi oynadı. 88. dakikada Çaycumaspor yeniden eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber futbolcular soyunma odalarına gittiği esnada stat dışı birden bire karıştı. Futbolcular arasında çıkan arbede büyüdü ve polis ile teknik heyetin araya girmesiyle olaylar kontrol altına alındı. Bu sırada olaylar sırasında soyunma odasına gitmek için hazırlanan Çaycumasporlu futbolcular yeniden sahaya döndürüldü. Bu kez yine Perşembe Belediyespor futbolcuları ve Çaycumaspor'un teknik heyeti arasında yeniden fitil ateşlendi. Bu kez polis yeniden araya girerek olaylar kontrol altına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amatör maçta kavga! İki takım maç sonrası birbirine girdi | Video 03:18
Amatör maçta kavga! İki takım maç sonrası birbirine girdi | Video 27.03.2023 | 10:40
Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link 02:09
Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link 26.03.2023 | 08:30
Ermenistan 1-2 Türkiye MAÇ SONU | Stefan Kuntz: Hak ettiğimiz bir galibiyet | Video 07:32
Ermenistan 1-2 Türkiye MAÇ SONU | Stefan Kuntz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet" | Video 26.03.2023 | 08:31
Fenerbahçe Zenit maçı CANLI İZLE | SSPORT PLUS CANLI YAYIN LİNK 01:56
Fenerbahçe Zenit maçı CANLI İZLE | SSPORT PLUS CANLI YAYIN LİNK 23.03.2023 | 16:35
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı’nda | Video 03:20
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı'nda | Video 21.03.2023 | 13:24
Üsküdar’da U15 maçında yumruklar havada uçuştu | Video 00:56
Üsküdar’da U15 maçında yumruklar havada uçuştu | Video 21.03.2023 | 10:43
Valencia, Alex de Souza’nın rekorunu kırdı | Video 02:24
Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı | Video 20.03.2023 | 14:31
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: Futbola ihanet ediyoruz | Video 04:32
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: "Futbola ihanet ediyoruz" | Video 20.03.2023 | 08:36
Amatör Lig maçında saha karıştı | Video 01:30
Amatör Lig maçında saha karıştı | Video 20.03.2023 | 08:36
Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video 01:25
Barcelona - Real Madrid CANLI İZLE Link | El Clasico naklen izle | Video 19.03.2023 | 12:22
Galatasaray’dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama | Video 03:41
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama | Video 19.03.2023 | 12:34
Vincent Aboubakar: Gollerimin devamı gelecek | Video 04:09
Vincent Aboubakar: "Gollerimin devamı gelecek" | Video 19.03.2023 | 09:18
Şenol Güneş: Fenerbahçe maçını iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz | Video 15:58
Şenol Güneş: "Fenerbahçe maçını iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz" | Video 19.03.2023 | 08:53
Başarılı basketbolcu Hatay’dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı: Hatay bizim için çok farklıydı | Video 05:56
Başarılı basketbolcu Hatay'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı: "Hatay bizim için çok farklıydı" | Video 17.03.2023 | 10:57
Sivasspor -Fiorentina maçında inanılmaz olay! Sahaya girip genç futbolcunun burnunu kırdı! O anlar kamerada | Video 00:43
Sivasspor -Fiorentina maçında inanılmaz olay! Sahaya girip genç futbolcunun burnunu kırdı! O anlar kamerada | Video 17.03.2023 | 10:27
Fenerbahçe 1-0 Sevilla MAÇ SONU | Jorge Jesus Ali Koç çalıştığım en iyi başkan | Video 10:46
Fenerbahçe 1-0 Sevilla MAÇ SONU | Jorge Jesus "Ali Koç çalıştığım en iyi başkan" | Video 17.03.2023 | 08:43
Fenerbahçe - Sevilla MAÇI CANLI İZLE EXXEN LİNK 04:17
Fenerbahçe - Sevilla MAÇI CANLI İZLE EXXEN LİNK 16.03.2023 | 16:51
Chelsea’li Reece James’ten depremzedeler için destek çağrısı | Video 00:17
Chelsea'li Reece James’ten depremzedeler için destek çağrısı | Video 16.03.2023 | 16:47
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’den Trabzonspor sözleri! Öyle bir teklif... 09:22
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor sözleri! "Öyle bir teklif..." 16.03.2023 | 13:35
Başakşehir’e karşı 3 dakikada hat-trick yapan Gift Emmanuel Orban: Benim görevim gol atmak | Video 01:59
Başakşehir'e karşı 3 dakikada hat-trick yapan Gift Emmanuel Orban: "Benim görevim gol atmak" | Video 16.03.2023 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA