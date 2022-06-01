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OTOMATİK OYNAT
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Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu | Video 01.06.2022 | 13:57
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Jorge Jesus İstanbul’da! İşte ilk görüntüler | Video 01.06.2022 | 08:51
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Futbolcular doluya böyle yakalandı... Bursa'da maçı durduran dolu! | Video 30.05.2022 | 09:44
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Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video 28.05.2022 | 13:40
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Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 27.05.2022 | 14:46
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Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 26.05.2022 | 15:19
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Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 23.05.2022 | 12:11
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Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı "Gönlümden geçen..." | Video 23.05.2022 | 10:22
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Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video 22.05.2022 | 17:03
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Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 22.05.2022 | 15:55
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EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
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Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
Erkiletspor ile Kılıçaslan Yıldızspor arasında oynanan Kayseri 1. Amatör Küme maçında futbolcular birbirine girdi.