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Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz:

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz: "Bu kupa Türk milletine armağan olsun" | Video

09.06.2024 | 08:48

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, İspanya’yı yenerek şampiyon oldukları maçın ardından, “Her zaman mazlumların yanında olan Türk halkının da çok duası var. Onların yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu kupa Türk milletine armağan olsun” dedi.

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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi. Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Teknik Direktör İsmail Temiz, açıklamalarda bulundu. Temiz, "Aslında söylenecek çok şey var. Bu mutluluğu anlatabilmek için gerçekten yaşanması gerekiyor. Anlatılması zor, güç bir mutluluk. Dolayısıyla bu kupada o kadar emeği olan var ki, işte bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Spor Bakanımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürümüz ve hiçbir zaman yanımızdan eksik olmayan Alpaslan Başkanımız büyük destekleri oldu. Daha bitti mi, bitmedi tabii ki. Burada tüm sporcu kardeşlerimin ve teknik heyetimin emekleri hiç yadsınamaz. Gerçekten her şeyi yapanlar da onlar oldu. Ama arka planda görünmeyen kahramanlarımız var. Ailelerimiz, çocuklarımız. İki ay onlar bizi beklediler. Dolayısıyla onların da çok büyük emeği var. Yanında hiç geçmeyelim. Her zaman mazlumların yanında olan Türk halkının da çok duası var. Onların da yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu kupa Türk milletine armağan olsun" diye konuştu.
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