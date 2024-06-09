Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz: "Bu kupa Türk milletine armağan olsun" | Video
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, İspanya’yı yenerek şampiyon oldukları maçın ardından, “Her zaman mazlumların yanında olan Türk halkının da çok duası var. Onların yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu kupa Türk milletine armağan olsun” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
07:19
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında konuştu | Video 06.06.2024 | 12:58
02:19
Ali Koç Antalya’da dernek ve kongre üyeleri ile buluştu | Video 06.06.2024 | 09:39
01:03
06:32
Şampiyon Galatasaray’ın bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı | Video 04.06.2024 | 08:50
07:16
Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu Afrika’da da sürüyor | Video 03.06.2024 | 11:12
01:04
Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video 01.06.2024 | 10:29
03:01
02:15
Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu | Video 24.05.2024 | 08:46
01:22
Cenk Tosun: “Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk” | Video 24.05.2024 | 08:46
09:12
Beşiktaş 3 - 2 Trabzonspor | Türkiye Kupası Finali | MAÇ ÖZETİ İZLE 24.05.2024 | 08:46
01:55
Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video 24.05.2024 | 08:51
01:37
04:56
01:01
Başkan Öntürk’den Hataysporlu futbolculara prim sözü | Video 22.05.2024 | 10:08
05:25
Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video 22.05.2024 | 08:54
03:17
01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
03:37
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: "Cesaretin varsa gel, buradayım" | Video 20.05.2024 | 08:48