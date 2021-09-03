Andreas Beck efsane Benfica maçında yaşananları açıkladı! 'Ömrüm boyunca unutmayacağım...'
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Beşiktaş formasıyla iki kez şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz Benfica maçında sahada olan Andreas Beck, Sabah TV'nin konuğu oldu. Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok özlediğini belirten Alman sağ bek siyah beyazlıların çok iyi transferler yaptığını ayrıca Necip, Atiba gibi Beşiktaş'a bağlı futbolcuların takımda olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.