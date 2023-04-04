Video Spor Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 milyon lira değerindeki el yazması ele geçirildi | Video
Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 milyon lira değerindeki el yazması ele geçirildi | Video

Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 milyon lira değerindeki el yazması ele geçirildi | Video

04.04.2023 | 14:51

Ankara’da tarihi eser niteliği taşıyan 5 milyon lira değerindeki el yazmasını kanunu aykırı yollarla satıp haksız kazanç elde etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.T., E.N.Y. ve K.G.'nin ele geçirdikleri tarihi eseri satarak haksız haksız kazanç elde etmeyi plandıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden jandarma ekipleri yaptıkları üst aramasında, Antik Mısır dönemine ait ve kutsal kabul edilen timsahın derisi üzerinde mısır ikonları, çeşitli figürler ile üzerinde mühür bulunan el yazması altın sayılı eser ile deri üzerine çeşitli figürler ve objeler ile timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutuyu ele geçirdi. Ele geçirilen eserlerin 5 milyon lira değerinde olduğu aktarıldı.

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