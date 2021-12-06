Video Spor Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu
Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu

Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu

06.12.2021 | 14:56

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü arasında dün oynanan karşılaşmada çıkan kavga nedeniyle maç tatil edildi. Oyuncuların ve yöneticilerin birbirine girdiği, ardından saha dışına taşan kavga anbean kaydedildi.

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Ampute Futbol 1'nci Ligi'nde mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü dün Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında bir pozisyon sonrasında oyuncular arasında çıkan tartışmaya kulübeden ve saha dışından da müdahale olunca ortalık bir anda karıştı. Kulübede bulunan Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Alper Er, bazı engelli oyuncuları darbedince kavga büyüdü. Bazı engelli oyuncular yerde yatarken tekmelere maruz kaldı.


İZLEYİCİ DE KAVGA ETTİ
Maçın hakemleri ve diğer oyuncuların araya girmesiyle saha içerisindeki kavga yatıştırılmaya çalışılırken bu kez de maçı izlemeye gelenler arasında kavga çıktı. Yumrukların, şişelerin havada uçuştuğu kavgayı, polisler müdahale ederek sonlandırdı. Maç, hakem tarafından tatil edilirken Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü oyuncuları polis eşliğinde sahadan ayrıldı.


Bu sırada takım otobüsüne binen Konya ekibinin başkanı Alper Er'e, Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü oyuncusu Ömer Süzen, "Ben gaziyim, sen benim kılıma dokunamazsın. Seni kollamak için bacağımı verdim ben. Ben gaziyim" diyerek tepki gösterdi. Bazı oyuncular darp raporu alırken, Antalya ekibinden Turgut Altun'un ise boynunda ve vücudunun farklı yerlerinde çizikler olduğu görüldü.


Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için polis merkezine götürülürken, araya yöneticilerin girmesiyle şikayetten vazgeçildi. Kavga anları ise anbean kameralara yansıdı.

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