Video Spor Antalya'da Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi!
Antalya'da Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi!

Antalya'da Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi!

06.12.2022 | 13:54

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Hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesini bekleyen taraftarlar, Volkan Demirel sürprizi yaşadı.

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesiyle aynı anda havalimanından çıktı. Volkan Demirel?i gören taraftarlar Demirel'e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunurken; birçok taraftar teknik adamın yanına koşarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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