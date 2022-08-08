Video Spor Antalyaspor Galatasaray maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması | Video
Antalyaspor Galatasaray maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması | Video

Antalyaspor Galatasaray maçı sonrası Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması | Video

08.08.2022 | 16:31

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Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmande Gomis'in son dakikadaki golüyle 1-0 yenen Galatasaray sezona galibiyetle başladı. Başkan Dursun Özbek, müsabakanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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