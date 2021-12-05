Video Spor Antalyasporlu hentbolcuların müthiş geri dönüşünde saha karıştı | Video
Antalyasporlu hentbolcuların müthiş geri dönüşünde saha karıştı | Video

Antalyasporlu hentbolcuların müthiş geri dönüşünde saha karıştı | Video

05.12.2021 | 12:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalyasporlu hentbolcuların müthiş geri dönüşünde saha karıştı | Video 03:31
Antalyasporlu hentbolcuların müthiş geri dönüşünde saha karıştı | Video 05.12.2021 | 12:59
Son dakika golünde kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti | Video 01:02
Son dakika golünde kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti | Video 05.12.2021 | 11:37
Abdullah Avcı: Rekorlar kırılıyormuş, bakmıyorum! | Video 04:23
Abdullah Avcı: Rekorlar kırılıyormuş, bakmıyorum! | Video 05.12.2021 | 00:31
Necati Ateş: Hakem bana göre maçın önüne geçti! | Video 06:01
Necati Ateş: Hakem bana göre maçın önüne geçti! | Video 05.12.2021 | 00:22
Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi! 00:20
Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi! 04.12.2021 | 23:39
Erman Toroğlu, Halil Dervişoğlu’nun golünü yorumladı! Faul var mıydı? 07:17
Erman Toroğlu, Halil Dervişoğlu'nun golünü yorumladı! Faul var mıydı? 04.12.2021 | 23:34
Burak Elmas’tan sert sözler! Bu işler böyle giderse... 34:43
Burak Elmas'tan sert sözler! "Bu işler böyle giderse..." 04.12.2021 | 22:14
Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! 02:25
Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! 04.12.2021 | 00:45
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 00:31
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 02.12.2021 | 16:53
Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video 01:36
Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video 02.12.2021 | 14:45
Giresunspor - Ankara Demirspor maçında Çekdar Orhan’dan alkışlanacak hareket! 00:39
Giresunspor - Ankara Demirspor maçında Çekdar Orhan'dan alkışlanacak hareket! 02.12.2021 | 13:31
Hatayspor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Mame Diouf... 01:45
Hatayspor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Mame Diouf... 02.12.2021 | 08:40
İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz! | Video 00:27
İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz! | Video 30.11.2021 | 13:39
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 02:35
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 30.11.2021 | 01:30
Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi... 01:35
Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi... 29.11.2021 | 19:44
Mustafa Cengiz’in Galatasaray’a kazandırdıkları! 04:50
Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a kazandırdıkları! 29.11.2021 | 16:09
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski başkan Mustafa Cengiz’in cenaze törenine katıldı | Video 00:49
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski başkan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı | Video 29.11.2021 | 16:03
Başkan Erdoğan Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz’in cenaze namazına katıldı 02:14
Başkan Erdoğan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze namazına katıldı 29.11.2021 | 15:56
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı 04:16
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı 29.11.2021 | 15:29
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video 00:24
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video 29.11.2021 | 10:32

Antalyaspor Hentbol takımı, ligin 10. haftasında konuk ettiği Eskişehir temsilcisi Ormanspor’u 22-21 skorla geçerek önemli galibiyete imza attı. Maçın son saniyelerinde gergin anlar yaşanırken hentbolcular birbirlerinin üzerine yürüdü. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği tartışma her iki takımın sağduyulu sporcularının devreye girmesiyle ancak sonlandırılabildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda dün saat 17.00'de oynanan karşılaşmanın ilk devresinde etkisiz kalarak oyunun büyük bir bölümünde skor üstünlüğünü rakibi Eskişehir Ormanspor'a bırakan Antalyaspor, 25. dakikadan itibaren ortaya koyduğu etkili oyun ile ilk yarıyı 14 - 11 önde tamamlamayı bildi.

9 KIRMIZI KART ÇIKTI
Maçın son saniyelerine doğru 3 sporcusu kırmızı kart gören Antalyaspor, müsabakayı 2 kişi kalmasına rağmen 21-21 kazanmayı başardı. Maçta toplam 9 kırmızı kart çıktı.

SALON KARIŞTI
Müsabakanın bitimine 34 saniye kala Oğulcan Güney'in, Yaşar Erdem Ateş'le girdiği pozisyon sonucu ortam gerildi ve her iki taraf oyuncuları birbirlerinin üzerine yürüdü. Karışan salonda olaya müdahale eden güvenlik güçleri olayların büyümesini engelledi. Her iki tarafın tecrübeli oyuncularının sağduyulu davranışıyla ortam normale döndü ve kalan 34 saniyenin bitiş düdüğü çalındıktan sonra taraftar ve oyuncular Antalyaspor marşını okudular.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde pek çok takımın maç yapmadan geçtiği bu haftayı büyük bir avantaj ile tamamlamış olurken, kırmızı-beyazlılar önümüzdeki hafta Ankara deplasmanında Spor Toto SK'ya konuk olacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA