Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na taraftarlardan 'Sana güveniyoruz' mesajı
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Fenerbahçe, Süper Lig'de perşembe günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi. Kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na çiçek verip, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz" diye seslendi.