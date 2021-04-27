Video Spor Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na taraftarlardan 'Sana güveniyoruz' mesajı

Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na taraftarlardan 'Sana güveniyoruz' mesajı

Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na taraftarlardan 'Sana güveniyoruz' mesajı
27.04.2021 | 15:12

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Fenerbahçe, Süper Lig'de perşembe günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için Antalya'ya geldi. Kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na çiçek verip, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz" diye seslendi.

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